Кордоба побил рекорд Смолова по голам в победном матче «Краснодара»
Чемпион РПЛ «Краснодар» обыграл самарские «Крылья Советов» в домашнем матче 17-го тура со счетом 5:0.
Дубль оформил Эдуард Сперцян (40-я минута, 53-я — с пенальти), по голу у Дугласа Аугусто (21), Джона Кордобы (61) и Витора Тормены (90).
У Сперцяна 81 результативное действие в 127 матчах РПЛ с сезона 2021/22 (48 голов и 33 передачи), он лидер лиги по этому показателю.
Кордоба стал лучшим бомбардиром «Краснодара» с 69 голами, превзойдя достижение Федора Смолова (68).
«Краснодар» победил в турнире впервые за три матча и вернулся на первое место (37 очков), опередив ЦСКА (36).
У «Крыльев Советов» первое поражение за три матча и 11-е место в таблице (17).
В 18-м туре «Краснодар» примет ЦСКА, а «Крылья Советов» сыграют в Калининграде с «Балтикой». Матчи пройдут 7 декабря.
