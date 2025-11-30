Кордоба побил рекорд Смолова в победном матче «Краснодара» с «Крыльями Советов»

Кордоба побил рекорд Смолова по голам в победном матче «Краснодара»

«Краснодар» разгромил «Крылья Советов» со счетом 5:0. Сперцян оформил дубль, Кордоба забил 69-й гол за команду и стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»

Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»

Чемпион РПЛ «Краснодар» обыграл самарские «Крылья Советов» в домашнем матче 17-го тура со счетом 5:0.

Дубль оформил Эдуард Сперцян (40-я минута, 53-я — с пенальти), по голу у Дугласа Аугусто (21), Джона Кордобы (61) и Витора Тормены (90).

У Сперцяна 81 результативное действие в 127 матчах РПЛ с сезона 2021/22 (48 голов и 33 передачи), он лидер лиги по этому показателю.

Кордоба стал лучшим бомбардиром «Краснодара» с 69 голами, превзойдя достижение Федора Смолова (68).

«Краснодар» победил в турнире впервые за три матча и вернулся на первое место (37 очков), опередив ЦСКА (36).

У «Крыльев Советов» первое поражение за три матча и 11-е место в таблице (17).

В 18-м туре «Краснодар» примет ЦСКА, а «Крылья Советов» сыграют в Калининграде с «Балтикой». Матчи пройдут 7 декабря.