Экс-футболисты «Динамо» Карраскаль и Варела выиграли Кубок Либертадорес

В финале главного клубного турнира Южной Америки «Фламенго» с минимальным счетом победил «Палмейрас» — 1:0

Хорхе Карраскаль (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Бразильский «Фламенго» стал победителем Кубка Либертадорес — главного клубного трофея Южной Америки.

В финале в Лиме «Фламенго» обыграл «Палмейрас» из Сан-Паулу со счетом 1:0. Гол забил Данило на 67-й минуте.

В составе победителей в решающем матче приняли участие Гильермо Варела и Хорхе Карраскаль, которые перешли во «Фламенго» из московского «Динамо» в 2023 и 2025 годах соответственно. Еще один бывший игрок РПЛ, Айртон, выступавший за «Спартак» в 2019-2022 годах, остался в запасе.

В «Палмейрасе» выступают экс-игроки чемпионата России Мурило («Локомотив»), Бруно Фукс и Келлвен (ЦСКА).

«Фламенго» выиграл трофей в четвертый раз. Рекордсменом по числу побед является аргентинский «Индепендьенте» (7).