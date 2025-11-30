Экс-футболисты «Динамо» Карраскаль и Варела выиграли Кубок Либертадорес
Бразильский «Фламенго» стал победителем Кубка Либертадорес — главного клубного трофея Южной Америки.
В финале в Лиме «Фламенго» обыграл «Палмейрас» из Сан-Паулу со счетом 1:0. Гол забил Данило на 67-й минуте.
В составе победителей в решающем матче приняли участие Гильермо Варела и Хорхе Карраскаль, которые перешли во «Фламенго» из московского «Динамо» в 2023 и 2025 годах соответственно. Еще один бывший игрок РПЛ, Айртон, выступавший за «Спартак» в 2019-2022 годах, остался в запасе.
В «Палмейрасе» выступают экс-игроки чемпионата России Мурило («Локомотив»), Бруно Фукс и Келлвен (ЦСКА).
«Фламенго» выиграл трофей в четвертый раз. Рекордсменом по числу побед является аргентинский «Индепендьенте» (7).
