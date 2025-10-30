Стали известны все участники четвертьфинала Кубка России по футболу
Тульский «Арсенал» стал последним четвертьфиналистом «пути регионов» «Фонбет» — Кубка России по футболу.
В шестом раунде тульская команда в гостях переиграла воронежский «Факел» со счетом 3:2. Победный гол на 90-й минуте забил Данил Липовой.
Ранее в четверг путевку в плей-офф также завоевал нижнекамский «Нефтехимик», обыгравший «Уфу» в серии пенальти — 1:1, 3:1.
Таким образом, определились пары первого этапа четвертьфинала «пути регионов» (нижней сетки плей-офф):
КАМАЗ — «Крылья Советов»;
«Арсенал» — «Рубин»;
«Торпедо» — «Балтика»;
«Нефтехимик» — «Ростов».
В четвертьфинале «пути РПЛ» (верхней сетки) в двухматчевых четвертьфиналах встретятся: «Спартак» — «Локомотив», «Динамо» (Москва) — «Зенит», «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА, «Оренбург» — «Краснодар».
Первые матчи плей-офф «пути РПЛ» пройдут 5 и 6 ноября, «пути регионов» — в период с 25 по 27 ноября.
В прошлом сезоне в суперфинале турнира ЦСКА победил «Ростов».
