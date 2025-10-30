«Динамо» уверенно обыграло лидера Западной конференции КХЛ
Московское «Динамо» всухую обыграло «Северсталь» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. У череповецкого клуба, который лидирует в Западной конференции, прервалась восьмиматчевая победная серия.
Матч в Череповце закончился со счетом 3:0.
Шайбы забросили Дилан Сикьюра (на третьей минуте), Игорь Ожиганов (40) и Артем Швец-Роговой (44), который набрал очки в четвертом матче подряд.
Ворота «Динамо» защищал Владислав Подъяпольский.
У «Динамо» третья победа подряд.
В параллельном матче нижегородское «Торпедо» в четвертый раз в сезоне победило тольяттинскую «Ладу» — 2:0.
