«Динамо» уверенно обыграло лидера Западной конференции КХЛ

«Динамо» обыграло «Северсталь» со счетом 3:0, прервав восьмиматчевую серию побед череповчан

Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва)

Московское «Динамо» всухую обыграло «Северсталь» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. У череповецкого клуба, который лидирует в Западной конференции, прервалась восьмиматчевая победная серия.

Матч в Череповце закончился со счетом 3:0.

Шайбы забросили Дилан Сикьюра (на третьей минуте), Игорь Ожиганов (40) и Артем Швец-Роговой (44), который набрал очки в четвертом матче подряд.

Ворота «Динамо» защищал Владислав Подъяпольский.

У «Динамо» третья победа подряд.

В параллельном матче нижегородское «Торпедо» в четвертый раз в сезоне победило тольяттинскую «Ладу» — 2:0.