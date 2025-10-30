Сотрудники за несколько лет украли у World Athletics €1,5 млн

В организации заявили, что хищениями в течение нескольких лет занимались два сотрудника и один консультант. Глава World Athletics Коу заявил о решимости вернуть все деньги

Себастьян Коу (Фото: Michael Steele / Getty Images)

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) сообщила, что два сотрудника и один из консультантов систематически воровали у нее деньги на протяжении нескольких лет.

Всего ущерб оценивается в сумму чуть более €1,5 млн. Хищения были выявлены во время аудита. Один из сотрудников к тому моменту уже уволился, с другими расторгли контракты.

«Мы полны решимости вернуть все возможные деньги, используя для этого всю силу закона», — заявил глава организации Себастьян Коу.

В World Athletics не назвали имен и должностей сотрудников и не уточнили, в правоохранительные органы каких стран обратились.

В отчете World Athletics, опубликованном в сентябре, указано, что ее годовой доход составил $59,8 млн, отмечает Reuters.

World Athletics после начала военной операции на Украине в 2022 году перестала допускать россиян на свои турниры даже в нейтральном статусе.