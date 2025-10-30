Сотрудники за несколько лет украли у World Athletics €1,5 млн
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) сообщила, что два сотрудника и один из консультантов систематически воровали у нее деньги на протяжении нескольких лет.
Всего ущерб оценивается в сумму чуть более €1,5 млн. Хищения были выявлены во время аудита. Один из сотрудников к тому моменту уже уволился, с другими расторгли контракты.
«Мы полны решимости вернуть все возможные деньги, используя для этого всю силу закона», — заявил глава организации Себастьян Коу.
В World Athletics не назвали имен и должностей сотрудников и не уточнили, в правоохранительные органы каких стран обратились.
В отчете World Athletics, опубликованном в сентябре, указано, что ее годовой доход составил $59,8 млн, отмечает Reuters.
World Athletics после начала военной операции на Украине в 2022 году перестала допускать россиян на свои турниры даже в нейтральном статусе.
