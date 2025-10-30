В Саудовской Аравии сообщили об отказе Месси в контракте перед ЧМ-2026
Лионель Месси хотел подписать контракт с саудовским клубом на четыре месяца перед чемпионатом мира 2026 года, но власти ему отказали, заявил гендиректор академии Mahd Абдулла Хаммад. Его слова в интервью местному подкасту Thmanyah приводит AFP.
«Во время последнего клубного чемпионата мира команда Месси связалась со мной и предложила, чтобы он сыграл в Саудовской Аравии, поскольку в MLS будет пауза почти на четыре месяца», — сказал Хаммад.
По его словам, Месси «хотел поддерживать форму и подготовиться к предстоящему чемпионату мира», но министр спорт отклонил эту идею и четко дал понять, что «саудовская лига не будет площадкой для подготовки к другим турнирам».
Клуб MLS «Интер Майами» 23 октября сообщил, что продлил контракт с 38-летним Месси до 2028 года. Сам футболист говорил, что хочет помочь сборной на турнире, но не уверен, что ему позволит форма.
Академия Mahd была открыта в 2020 году для поиска и развития талантливых спортсменов в стране в соответствии с госпрограммой «Видение 2030».
Хаммад ранее работал в комитете по маркетингу Азиатской конфедерации (AFC), входил в руководство «Аль-Ахли», возглавлял Институт развития лидеров, готовящий кадры для спорта, был футбольным скаутом и тренером.
