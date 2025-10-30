Устроивший сенсацию в Шанхае Вашеро вышел в 1/4 финала «Мастерс» в Париже

Устроивший сенсацию в Шанхае Вашеро вышел в четвертьфинал «Мастерс» в Париже

Теннисист из Монако Вашеро обыграл в двух сетах вторую ракетку Британии Норри. Норри ранее выбил с турнира лидера ATP Алькараса. В середине октября Вашеро, будучи 204-м в рейтинге, выиграл «Мастерс» в Шанхае

Валентен Вашеро (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Монегаск Валентен Вашеро стал первым четвертьфиналистом турнира серии «Мастерс» в Париже с призовым фондом более €6 млн.

Вашеро (40-я ракетка мира) обыграл британца Кэмерона Норри (31-й) со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Норри в предыдущем матче победил испанца Карлоса Алькараса, который может потерять первое место в рейтинге в случае успеха итальянца Янника Синнера.

26-летний Вашеро еще в начале октября был 204-м в ATP, но смог одержать победу на «Мастерс» в Шанхае, став самым низкорейтинговым чемпионом в истории турниров этой серии (с 1990 года), и сразу поднялся в топ-40.

На вопрос, где он был все это время, Вашеро сказал: «Я тренировался, старался, работал, делал все возможное. Теперь, после многих лет работы, все получается».

Следующим соперником монегаска будет канадец Феликс Оже-Альяссим (10-й) или немец Даниэль Альтмайер (50-й).

В Париже играют россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, им еще предстоят матчи 1/8 финала.