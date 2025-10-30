Только одна россиянка из пяти дошла до четвертьфинала турнира WTA в Китае
Российская теннисистка Анна Блинкова стала четвертьфиналисткой турнира в китайском Цзюцзяне с призовым фондом $275 тыс.
Во втором круге Блинкова, 95-я в рейтинге, обыграла венгерку Анну Бондар (74-я) со счетом 7:6 (7:3), 7:5.
За выход в полуфинал Блинкова сыграет с американкой Алисией Паркс (65-я).
В первом круге турнира выступали сразу пять россиянок, но дальше второго раунда прошла только Блинкова.
Чемпионка турнира в Цзюцзяне получит 250 очков и $36 тыс.
