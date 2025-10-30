 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,37 x 5 2 8 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,45 x 3,35 2 2,15 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,2 x 3,05 2 3,65 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,63 x 4 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,5 x 4,6 2 6,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,3 x 3,75 2 2,08 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,65 x 3,6 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7,1 2 11 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,35 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,6 x 3,1 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,72 x 52 2 2,17 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Только одна россиянка из пяти дошла до четвертьфинала турнира WTA в Китае

Из пяти россиянок только Блинкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Цзюцзяне
Блинкова в двух сетах победила венгерку Бондар и сыграет с американкой Паркс за выход в полуфинал
Анна Блинкова
Анна Блинкова (Фото: Al Bello / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Блинкова стала четвертьфиналисткой турнира в китайском Цзюцзяне с призовым фондом $275 тыс.

Во втором круге Блинкова, 95-я в рейтинге, обыграла венгерку Анну Бондар (74-я) со счетом 7:6 (7:3), 7:5.

За выход в полуфинал Блинкова сыграет с американкой Алисией Паркс (65-я).

В первом круге турнира выступали сразу пять россиянок, но дальше второго раунда прошла только Блинкова.

Чемпионка турнира в Цзюцзяне получит 250 очков и $36 тыс.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
WTA Анна Блинкова
Материалы по теме
Российская теннисистка решила сменить гражданство на узбекистанское
Спорт
Даниил Медведев без борьбы вышел в третий раунд «Мастерса» в Париже
Спорт
Хачанов на «Мастерс» в Париже одержал первую победу за два месяца
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Тарасова отреагировала на финальное решение по делу Валиевой Спорт, 15:43
Швеция перестала признавать выданные в России медицинские полисы Политика, 15:39
Крылатая ракета «Калибр»: характеристики, применение База знаний, 15:36
Мосбиржа назвала предварительную дату начала торгов акциями Ozon Инвестиции, 15:36
Как экономическая концепция скрытых рынков спасет руководителя от авраловПодписка на РБК, 15:31
Ущерб по делу о хищениях на объектах метро Москвы превысил ₽400 млн Общество, 15:31
От Бразилии до ЮАР. Каким банкам ЦБ пытается открыть путь в РоссиюПодписка на РБК, 15:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Карелии создадут народные дружины для помощи на границе с Финляндией Политика, 15:24
Канцлера Австрии прооперировали из-за болей в спине Политика, 15:22
Эти 5 когнитивных искажений разрушают карьеру. Как не попасть в их капкан Образование, 15:21
Шлосберг выступил с последним словом по делу об иностранном влиянии Политика, 15:21
Набиуллина рассказала, насколько востребованы соцвклады у населения Инвестиции, 15:19
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
WSJ назвала начало ядерных испытаний США подарком России и Китаю Политика, 15:15