Из пяти россиянок только Блинкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Цзюцзяне

Только одна россиянка из пяти дошла до четвертьфинала турнира WTA в Китае

Блинкова в двух сетах победила венгерку Бондар и сыграет с американкой Паркс за выход в полуфинал

Анна Блинкова (Фото: Al Bello / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Блинкова стала четвертьфиналисткой турнира в китайском Цзюцзяне с призовым фондом $275 тыс.

Во втором круге Блинкова, 95-я в рейтинге, обыграла венгерку Анну Бондар (74-я) со счетом 7:6 (7:3), 7:5.

За выход в полуфинал Блинкова сыграет с американкой Алисией Паркс (65-я).

В первом круге турнира выступали сразу пять россиянок, но дальше второго раунда прошла только Блинкова.

Чемпионка турнира в Цзюцзяне получит 250 очков и $36 тыс.