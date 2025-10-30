Чемпион «Формулы-1» объявил об уходе из автоспорта
Британский автогонщик Дженсон Баттон, в 2009-м выигравший «Формулу-1» с Brawn, заявил Би-би-си, что завершит карьеру гонкой «Восемь часов Бахрейна» 8 ноября.
Баттон ушел из «Формулы-1» в 2016 году, на его счету 15 побед в 306 гонках за 18 сезонов.
После этого он участвовал в гонках в разных классах, а последние два сезона выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) за команду Jota.
45-летний Баттон объяснил, что его жизнь «стала слишком насыщенной» и он не хочет упускать возможность провести время со своими маленькими детьми.
