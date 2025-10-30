 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

У волейболиста сборной Ирана диагностировали смерть мозга

У волейболиста сборной Ирана Каземи диагностировали смерть мозга
Сабер Каземи потерял сознание в бассейне отеля в Катаре. Его доставили в больницу, а потом перевезли в Тегеран, где его состояние ухудшилось. В федерации опровергли, что причиной стал удар током, вероятнее, это следствие инфаркта
Сабер Каземи
Сабер Каземи (Фото: Pawel Piotrowski / Keystone Press Agency / Global Look Press)

У 26-летнего волейболиста сборной Ирана Сабера Каземи, неожиданного потерявшего сознание и впавшего в кому в Катаре, диагностировали смерть мозга, но он все еще подключен к системе жизнеобеспечения, сообщает Fars News со ссылкой на Федерацию волейбола Ирана.

Каземи в этом сезоне должен был выступать за катарский «Ар-Райян». Он потерял сознание, когда пошел в бассейн в отеле, его смогли реанимировать и доставили в больницу. Первые несколько дней спортсмен еще был в сознании, его перевезли в Тегеран, но ему стало хуже.

Врач федерации волейбола Реза Джаббари отверг предположения, что Каземи ударило током. Вероятнее, проблемы с мозгом стали осложнением сердечного приступа.

Каземи дебютировал в сборной Ирана в 2018 году, выиграл чемпионат Азии (2021), где был признан самым ценным игроком, а также дважды победил на Азиатских играх (2018, 2022).

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
волейбол Иран
