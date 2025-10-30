У волейболиста сборной Ирана диагностировали смерть мозга
У 26-летнего волейболиста сборной Ирана Сабера Каземи, неожиданного потерявшего сознание и впавшего в кому в Катаре, диагностировали смерть мозга, но он все еще подключен к системе жизнеобеспечения, сообщает Fars News со ссылкой на Федерацию волейбола Ирана.
Каземи в этом сезоне должен был выступать за катарский «Ар-Райян». Он потерял сознание, когда пошел в бассейн в отеле, его смогли реанимировать и доставили в больницу. Первые несколько дней спортсмен еще был в сознании, его перевезли в Тегеран, но ему стало хуже.
Врач федерации волейбола Реза Джаббари отверг предположения, что Каземи ударило током. Вероятнее, проблемы с мозгом стали осложнением сердечного приступа.
Каземи дебютировал в сборной Ирана в 2018 году, выиграл чемпионат Азии (2021), где был признан самым ценным игроком, а также дважды победил на Азиатских играх (2018, 2022).
