Головин забил за «Монако» впервые за девять месяцев

В матче чемпионата Франции против «Нанта» российский футболист Александр Головин оформил дубль, выйдя на поле на 69-й минуте

Фото: Clive Mason / Getty Images

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в гостевом матче десятого тура чемпионата Франции по футболу против «Нанта».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Мячи забили Мамаду Кулибали (6-я минута), Фоларин Балоган (41), Манес Аклиуш (55) и Головин (75, 90+4).

У «Нанта» дубль оформил Эрба Гирасси (19, 45+6) и еще один гол в активе Мостафы Мохамеда (80).

Головин начал матч на скамейке запасных, он вышел на поле на 69-й минуте. В этой игре россиянин впервые отметился забитым голом за «Монако» в текущем сезоне. Предыдущий раз он забивал в официальных матчах команды 25 января, а прошлый дубль он оформил в октябре 2023 года.

«Монако» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Франции до четырех матчей, поднявшись на второе место в турнирной таблице с 20 очками. «Нант» с девятью баллами находится на 15-й позиции.

В следующем туре «Монако» 1 ноября примет «Париж». «Нант» днем позднее сыграет дома против «Меца»