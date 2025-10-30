Шайба Проворова помогла «Коламбусу» обыграть «Торонто» в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:3

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Торонто Мейпл Лифс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч завершился со счетом 6:3. В составе победителей голами отличились Коул Силлинджер (7-я и 34-я минуты), Зак Веренски (12-я), Иван Проворов (29-я), Данте Фаббро (37-я) и Мэтью Оливер (48-я).

У «Торонто» шайбы забросили Сэмми Блэ (23-я), Джон Таварес (56-я) и Николас Робертсон (59-я).

Российский защитник Иван Проворов забросил вторую шайбу в текущем сезоне, также на его счету две результативные передачи в десяти матчах. По ассисту оформили Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко, в их активе теперь по десять очков (пять голов + пять передач) в десяти матчах. Егор Чинахов в этом матче не отличился результативными действиями.

Форвард «Торонто» Джон Таварес забросил свою 500-ю шайбу в НХЛ. Он стал 49-м хоккеистом в истории лиги, достигшим этой значимой отметки.

В турнирной таблице Столичного дивизиона «Коламбус» (12 очков) занимает пятое место, а «Торонто» (11 очков) располагается на аналогичной позиции в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче 1 ноября «Коламбус» примет «Сент-Луис Блюз», а «Торонто» в этот же день на выезде сыграет против «Филадельфии Флайерз».