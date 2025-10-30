«Бруклин» с Деминым повторил клубный антирекорд на старте сезона НБА
«Бруклин Нетс» с Егором Деминым в составе проиграл пять стартовых матчей чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), повторив антирекорд клуба.
В ночь на 30 октября «Бруклин» проиграл в домашнем матче «Атланте» со счетом 112:117. Россиянин набрал четыре очка и сделал три передачи. Самым результативным в игре стал нападающий хозяев Майкл Портер с 32 очками и девятью подборами.
Ранее команда проигрывала пять раз на старте чемпионата в сезоне 2015/16.
В первых четырех матчах «Нетс» уступили «Шарлотт Хорнетс» (117:136), «Кливленд Кавальерс» (124:131), «Сан-Антонио Спёрс» (107:118) и «Хьюстон Рокетс» (107:136).
«Бруклин» занимает последнее, 15-е место в Восточной конференции. «Атланта» же находится на десятой позиции, выиграв два из пяти матчей в текущем сезоне.
В следующем матче 3 ноября «Бруклин» примет у себя «Филадельфию», а «Атланта» сыграет на выезде с «Индианой» двумя днями ранее.
