«Бруклин» с Деминым повторил клубный антирекорд на старте сезона НБА

«Бруклин» с Деминым повторил клубный антирекорд последних десяти лет

«Бруклин» проиграл «Атланте» со счетом 112:117. Это стало пятым поражением подряд для команды

Фото: Ronald Cortes / Getty Images

«Бруклин Нетс» с Егором Деминым в составе проиграл пять стартовых матчей чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), повторив антирекорд клуба.

В ночь на 30 октября «Бруклин» проиграл в домашнем матче «Атланте» со счетом 112:117. Россиянин набрал четыре очка и сделал три передачи. Самым результативным в игре стал нападающий хозяев Майкл Портер с 32 очками и девятью подборами.

Ранее команда проигрывала пять раз на старте чемпионата в сезоне 2015/16.

В первых четырех матчах «Нетс» уступили «Шарлотт Хорнетс» (117:136), «Кливленд Кавальерс» (124:131), «Сан-Антонио Спёрс» (107:118) и «Хьюстон Рокетс» (107:136).

«Бруклин» занимает последнее, 15-е место в Восточной конференции. «Атланта» же находится на десятой позиции, выиграв два из пяти матчей в текущем сезоне.

В следующем матче 3 ноября «Бруклин» примет у себя «Филадельфию», а «Атланта» сыграет на выезде с «Индианой» двумя днями ранее.