«Зенит» выиграл пятый подряд матч в Кубке России

Петербургский клуб в гостях обыграл «Рубин», единственный гол забил Лусиано Гонду

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Футболисты петербургского «Зенита» в гостях обыграли казанский «Рубин» со счетом 1:0 в матче пятого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России.

Гол забил Лусиано Гонду (3-я минута).

«Зенит» набрал 15 очков и возглавляет таблицу группы А, команда еще в прошлом туре обеспечила себе место в плей-офф. У «Оренбурга» пять очков, у «Рубина» — четыре, у «Ахмата» — три.

В заключительном туре группового этапа «Зенит» 22 октября примет «Оренбург», «Рубин» в тот же день дома сыграет с «Ахматом».

Турнир снова проходит по схеме, аналогичной киберспорту, с верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетками плей-офф и выбыванием после двух поражений. На групповом этапе клубы РПЛ сыграют друг с другом по два матча. Первые две команды из каждой группы выйдут в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «путь регионов», четвертая вылетит с турнира.

В прошлом сезоне Кубок России завоевал ЦСКА, обыгравший в суперфинале «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3).