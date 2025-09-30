 Перейти к основному контенту
«Зенит» выиграл пятый подряд матч в Кубке России

Гол Гонду принес «Зениту» пятую подряд победу на групповом этапе Кубка России
Петербургский клуб в гостях обыграл «Рубин», единственный гол забил Лусиано Гонду
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Футболисты петербургского «Зенита» в гостях обыграли казанский «Рубин» со счетом 1:0 в матче пятого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России.

Гол забил Лусиано Гонду (3-я минута).

«Зенит» набрал 15 очков и возглавляет таблицу группы А, команда еще в прошлом туре обеспечила себе место в плей-офф. У «Оренбурга» пять очков, у «Рубина» — четыре, у «Ахмата» — три.

В заключительном туре группового этапа «Зенит» 22 октября примет «Оренбург», «Рубин» в тот же день дома сыграет с «Ахматом».

Турнир снова проходит по схеме, аналогичной киберспорту, с верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетками плей-офф и выбыванием после двух поражений. На групповом этапе клубы РПЛ сыграют друг с другом по два матча. Первые две команды из каждой группы выйдут в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «путь регионов», четвертая вылетит с турнира.

В прошлом сезоне Кубок России завоевал ЦСКА, обыгравший в суперфинале «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

