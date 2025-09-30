Умер бывший главный тренер сборной России по скалолазанию
Бывший главный тренер сборной России по скалолазанию Владимир Маламид скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации скалолазания России (ФСР).
Маламид в разные годы был вице-президентом ФСР, главным тренером сборной России, главой тренерского совета. В последнее время он был членом президиума совета ФСР, председателем Воронежской областной федерации скалолазания.
«На протяжении многих десятилетий его жизнь была неразрывно связана со скалолазанием. Именно во главе с Маламидом сборная России прошла путь к первым в истории Олимпийским играм. <...> Федерация скалолазания России выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Менделеевича. Его смерть — огромная потеря для всего российского скалолазания», — говорится в сообщении ФСР.
Прощание с Маламидом пройдет 1 октября в Воронеже в траурном зале больницы Электроника.
