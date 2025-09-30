Умер бывший главный тренер сборной России по скалолазанию

Владимир Маламид, который ранее также был вице-президентом Федерации скалолазания России, скончался на 74-м году жизни

Владимир Маламид (Фото: Федерация скалолазания России)

Бывший главный тренер сборной России по скалолазанию Владимир Маламид скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации скалолазания России (ФСР).

Маламид в разные годы был вице-президентом ФСР, главным тренером сборной России, главой тренерского совета. В последнее время он был членом президиума совета ФСР, председателем Воронежской областной федерации скалолазания.

«На протяжении многих десятилетий его жизнь была неразрывно связана со скалолазанием. Именно во главе с Маламидом сборная России прошла путь к первым в истории Олимпийским играм. <...> Федерация скалолазания России выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Менделеевича. Его смерть — огромная потеря для всего российского скалолазания», — говорится в сообщении ФСР.

Прощание с Маламидом пройдет 1 октября в Воронеже в траурном зале больницы Электроника.