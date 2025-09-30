Китайский клуб КХЛ подписал проведшего более 150 матчей в НХЛ канадца
Канадский форвард Остин Вагнер заключил контракт с «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщается в телеграм-канале китайского клуба КХЛ.
Срок соглашения 28-летнего Вагнера составил один год.
На счету Вагнера 178 матчей в НХЛ в составе «Лос-Анджелес Кингз» и «Чикаго Блэкхокс». В прошлом сезоне он выступал за фарм-клуб «Чикаго» в АХЛ и набрал 18 (9+9) очков. У Вагнера есть опыт выступлений в Европе, сезон 2023/24 форвард провел в шведском «Оскарсхамне».
«Мы ищем варианты укрепления нашей линии нападения, хотим добавить в скорости и результативности. Остин Вагнер — мощный, быстрый крайний нападающий, одинаково хорошо играет и в атаке, и в обороне, включая меньшинство», — сказал генеральный менеджер «Шанхая» Игорь Варицкий.
В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Шанхай» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 12 очков в девяти матчах.
