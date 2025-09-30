Гауфф отобралась на Итоговый турнир WTA и повторила достижение Шараповой

Американка стала второй теннисисткой в XXI веке, кому удалось отобраться на Итоговый турнир WTA четыре раза до достижения 22-летия

Кори Гауфф (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Американская теннисистка Кори Гауфф благодаря выходу в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Пекине квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде.

21-летняя Гауфф, третья ракетка мира, в четвертом круге победила швейцарку Белинду Бенчич со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Ранее на Итоговый турнир квалифицировались белоруска Арина Соболенко и полька Ига Свёнтек.

Гауфф, действующая чемпионка Итогового турнира, сыграет на нем четвертый год подряд. В ХХI веке ранее только россиянка Мария Шарапова четыре раза выходила на этот турнир к 21-летнему возрасту.

Итоговый турнир пройдет с 1 по 8 ноября, его призовой фонд составит более $15 млн.