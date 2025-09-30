 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Краснодар Динамо 1 1,95 x 3,9 2 3,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Реал 1 27 x 11,5 2 1,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Тоттенхэм 1 3,25 x 3,9 2 2,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Бенфика 1 1,65 x 4,1 2 5,3 Футбол Фонбет Кубок России Рубин Зенит 1 4,1 x 3,75 2 1,9 Футбол Фонбет Кубок России Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Футбол Фонбет Кубок России Пари НН Спартак 1 6,8 x 4,4 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Копенгаген 1 2,65 x 3,5 2 2,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Манчестер Сити 1 6,5 x 4,8 2 1,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона ПСЖ 1 1,85 x 4,3 2 3,65 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,52 x 56 2 2,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Гауфф отобралась на Итоговый турнир WTA и повторила достижение Шараповой

Американка стала второй теннисисткой в XXI веке, кому удалось отобраться на Итоговый турнир WTA четыре раза до достижения 22-летия
Кори Гауфф
Кори Гауфф (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Американская теннисистка Кори Гауфф благодаря выходу в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Пекине квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде.

21-летняя Гауфф, третья ракетка мира, в четвертом круге победила швейцарку Белинду Бенчич со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Ранее на Итоговый турнир квалифицировались белоруска Арина Соболенко и полька Ига Свёнтек.

Гауфф, действующая чемпионка Итогового турнира, сыграет на нем четвертый год подряд. В ХХI веке ранее только россиянка Мария Шарапова четыре раза выходила на этот турнир к 21-летнему возрасту.

Итоговый турнир пройдет с 1 по 8 ноября, его призовой фонд составит более $15 млн.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Кори Гауфф Мария Шарапова
Мария Шарапова фото
Мария Шарапова
спортсменка, теннисистка
19 апреля 1987 года
Материалы по теме
Две россиянки вышли в четвертый круг турнира WTA-1000 в Пекине
Спорт
Россиянка в паре с бельгийкой отобралась на главный турнир года в WTA
Спорт
Андреева и Шнайдер отобрались на Итоговый турнир WTA в парном разряде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Аутсайдер РПЛ решил не увольнять тренера после провального старта сезона Спорт, 12:11
УАЗ возобновил сборку внедорожников «Хантер» Авто, 12:07
В Архангельске рассказали о состоянии раненных экс-студентом учителей Общество, 12:06
Фон дер Ляйен пообещала «немедленные действия» по созданию «стены дронов» Политика, 12:01
Осенний призыв 2025: как он будет проходить и какие будут нововведения РБК Компании, 12:00
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 11:58
Автора романа «Охота на пиранью» Бушкова похоронят в Красноярске Общество, 11:57
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
FT узнал о новом плане ЕС по приему Украины в обход вето Венгрии Политика, 11:52
Какие штрафы грозят владельцам загородного жилья в 2025 году Недвижимость, 11:51
Гауфф отобралась на Итоговый турнир WTA и повторила достижение Шараповой Спорт, 11:50
Остался квартал до конца года. На что смотреть в экспресс-анализе бизнесаПодписка на РБК, 11:49
Столтенберг увидел смену позиции Зеленского по «финскому решению» Политика, 11:43
Новый Belgee S50 появился у дилеров. Он дешевле Geely Emgrand Авто, 11:40
Мужчину задержали после попытки перелезть через забор Белого дома Политика, 11:40