Гауфф отобралась на Итоговый турнир WTA и повторила достижение Шараповой
Американская теннисистка Кори Гауфф благодаря выходу в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Пекине квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде.
21-летняя Гауфф, третья ракетка мира, в четвертом круге победила швейцарку Белинду Бенчич со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.
Ранее на Итоговый турнир квалифицировались белоруска Арина Соболенко и полька Ига Свёнтек.
Гауфф, действующая чемпионка Итогового турнира, сыграет на нем четвертый год подряд. В ХХI веке ранее только россиянка Мария Шарапова четыре раза выходила на этот турнир к 21-летнему возрасту.
Итоговый турнир пройдет с 1 по 8 ноября, его призовой фонд составит более $15 млн.
