Реклама
Рублев и Хачанов вышли в финал крупного турнира в Пекине в парах

Российские теннисисты в полуфинале легко обыграли француза Бенжамена Бонзи и голландца Таллона Грикспора
Карен Хачанов и Андрей Рублев
Карен Хачанов и Андрей Рублев (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в финал турнира ATP в Пекине в парном разряде.

В полуфинале россияне обыграли француза Бенжамена Бонзи и голландца Таллона Грикспора со счетом 6:4, 6:2.

В решающем матче Рублев и Хачанов сыграют против аргентинца Гидо Андреосси и француза Мануэля Гинара или финна Харри Хелиоваары и британца Генри Паттена.

В одиночном разряде оба российских теннисиста выступили в Пекине неудачно, проиграв в первом круге.

В парах Рублев и Хачанов в пятый раз вышли в финал турнира ATP, в 2023-м они выиграли «Мастерс» в Мадриде.

Турнир категории ATP 500 в Пекине с призовым фондом более $4 млн завершится 1 октября.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Андрей Рублев (теннисист) Карен Хачанов
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
