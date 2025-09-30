Рублев и Хачанов вышли в финал крупного турнира в Пекине в парах
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в финал турнира ATP в Пекине в парном разряде.
В полуфинале россияне обыграли француза Бенжамена Бонзи и голландца Таллона Грикспора со счетом 6:4, 6:2.
В решающем матче Рублев и Хачанов сыграют против аргентинца Гидо Андреосси и француза Мануэля Гинара или финна Харри Хелиоваары и британца Генри Паттена.
В одиночном разряде оба российских теннисиста выступили в Пекине неудачно, проиграв в первом круге.
В парах Рублев и Хачанов в пятый раз вышли в финал турнира ATP, в 2023-м они выиграли «Мастерс» в Мадриде.
Турнир категории ATP 500 в Пекине с призовым фондом более $4 млн завершится 1 октября.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов