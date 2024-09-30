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Вратаря «Спартака» после трех побед признали лучшим на неделе в КХЛ

Вратаря «Спартака» Николаева после трех побед признали лучшим на неделе в КХЛ
В число лучших игроков вошли вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев, защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер, форвард СКА Валентин Зыков и 20-летний игрок «Торпедо» Дмитрий Бреус
Дмитрий Николаев (справа)
Дмитрий Николаев (справа) (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Голкипер «Спартака» Дмитрий Николаев был признан лучшим игроком своего амплуа на минувшей неделе регулярного чемпионата КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

«Спартак» на прошлой неделе победил «Трактор», «Металлург» и ЦСКА, Николаев отразил 93,69% из 111 бросков.

Среди защитников лучшим стал автор четырех голевых передач в трех матчах Стивен Кэмпфер из «Трактора», среди форвардов — Валентин Зыков (СКА), у которого четыре шайбы и передача в трех играх.

Лучшим новичком признали 20-летнего защитника «Торпедо» Дмитрия Бреуса, который забил победную шайбу в матче с «Адмиралом» (4:2).

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК СКА Санкт-Петербург ХК Трактор ХК Торпедо Нижний Новгород
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