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Россияне назвали самых любимых отечественных футболистов. Фотогалерея

Жители России назвали семь самых любимых отечественных футболистов
ВЦИОМ в рамках опроса попросил респондентов назвать любимых действующих российских футболистов. Более 1% набрали семь игроков, но не все из них являются действующими. Об этом в фотогалерее «РБК Спорт»
Президент России Владимир Путин, тренер Станислав Черчесов, а также футболисты сборной России Александр Головин, Артем Дзюба и Игорь Акинфеев.
Президент России Владимир Путин, тренер Станислав Черчесов, а также футболисты сборной России Александр Головин, Артем Дзюба и Игорь Акинфеев. (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Артем Дзюба

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Самым популярным футболистом на протяжении последних лет остается Артем Дзюба. В последнем опросе ВЦИОМ он набрал 6% голосов.

Всеобщая известность пришла к Дзюбе достаточно поздно, почти в 30 лет. Случилось это благодаря успешному выступлению на домашнем чемпионате мира-2018.

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», двукратный обладатель Кубка страны и четырехкратный — Суперкубка. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

Наряду с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром в истории сборной России (по 30 голов).

Игорь Акинфеев

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Вторым в списке самых популярных российских футболистов идет Игорь Акинфеев — 3%.

Акинфеев в составе ЦСКА, где он провел всю карьеру, выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА. Акинфеев — 11-кратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. В мае голкипер подписал новый контракт до лета 2026 года.

Акинфеев играл за сборную России с 2004 по 2018 год. В серии пенальти 1/8 финала домашнего ЧМ-2018 отразил два удара, благодаря чему сборная России сенсационно победила команду Испании. Многим запомнился его последний сейв, когда он отразил мяч ногой. Этот сейв получил название «нога бога».

После ЧМ-2018 Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной. Всего на его счету 111 матчей в составе сборной.

Андрей Аршавин

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС / ИТАР-ТАСС
Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС / ИТАР-ТАСС

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин набрал 2% голов, хотя завершил выступление в 2018 году.

Является воспитанником «Зенита», в составе которого стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.

В 2009–2013 годах выступал за лондонский «Арсенал», забил 31 гол в 144 матчах, в том числе оформил покер в игре с «Ливерпулем» в 2009 году.

Из «Арсенала» Аршавин вернулся в «Зенит», затем поиграл за «Кубань» и казахстанский «Кайрат»

В сборной России Аршавин провел 74 матча и забил 17 голов, стал бронзовым призером Евро-2008. Не раз признавался лучшим футболистом в истории России.

Александр Головин

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Также 2% набрал капитан сборной России и «Монако» 28-летний Александр Головин.

Воспитанник ЦСКА после ЧМ-2018 перешел в «Монако» за рекордную для российского футболиста сумму в 30 млн евро.

В прошлом сезоне Головин в 27 матчах забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач, его признали лучшим игроком команды. Перед стартом нынешнего сезона Головин был назначен капитаном команды.

Алексей и Антон Миранчуки

Фото: Михаил Александров / ТАСС
Фото: Михаил Александров / ТАСС

Братья Миранчуки получили по 1% в опросе ВЦИОМ.

Они являются воспитанниками московского «Локомотива». Алексей дебютировал за сборную в 2015 году, Антон — в 2017-м.

Алексей 30 августа 2020 года перешёл в итальянскую «Аталанту» за 14,5 млн евро. Контракт был подписан по схеме «4+1» с зарплатой 1,7 млн евро. Однако он так и не смог стать основным игроком команды, и в августе 2024 года 28-летний россиянин перешел в клуб MLS «Атланта Юнайтед».

Антон прокинул «Локомотив» летом 2024 года. В сентябре 28-летний полузащитник перешел в швейцарский «Сьон».

Матвей Сафонов

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Вратарь сборной России Матвей Сафонов тоже получил 1% голосов.

Он первым среди российских игроков после Аршавина перешел в топ-клуб. В июне 2024 года. «Краснодар» продал 25-летнего голкипера во французский ПСЖ за 20 млн евро. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

За сборную России дебютировал в 2021 году и провел 13 игр.

Лев Яшин

Фото: Вячеслав Ун Да-Син / ТАСС
Фото: Вячеслав Ун Да-Син / ТАСС

В топ-7 самых популярных действующих отечественных футболистов среди россиян оказался и легендарный вратарь Лев Яшин (1%), который умер более 34 лет назад.

Яшин признается одним из лучших футболистов в истории. Он является единственным обладателем приза лучшему футболисту года «Золотой мяч» среди вратарей.

В составе сборной СССР стал победителем первого розыгрыша чемпионата Европы.

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Теги
Руслан Алиев
сборная России по футболу Артём Дзюба Александр Головин Лев Яшин Андрей Аршавин Антон Миранчук Алексей Миранчук Матвей Сафонов
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