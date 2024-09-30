Малкин впервые в карьере забросил три шайбы в предсезонном матче НХЛ

Россиянин стал главным героем предсезонного матча против «Оттавы». К трем шайбам он приплюсовал результативную передачу

Фото: Darren Calabrese / Global look press

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Оттаву Сенаторз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

Главным героем встречи стал российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин, отметившийся тремя заброшенными шайбами и результативной передачей. Еще две шайбы за победителей забил капитан клуба Сидни Кросби.

Для 38-летнего Малкина это первый хет-трик в предсезонных мачтах НХЛ. В Северной Америке россиянин выступает уже 18 лет. Всего на счету Малкина в матчах регулярных чемпионатов НХЛ 13 хет-триков.

Малкин — один из выдающихся хоккеистов в истории НХЛ. Он занимает 38-е место в истории лиги по набранным очкам — 1296 (498 шайбы + 798 результативных передач). От Джерома Игинлы, который идет на 37-й строчке, он отстает на 4 балла.