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Экс-футболист сборной России решил завершить карьеру в 35 лет

Экс-футболист сборной России Андрей Семенов решил завершить карьеру в 35 лет
Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал, что хочет больше времени проводить с семьей
Андрей Семенов
Андрей Семенов (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Бывший защитник сборной России по футболу Андрей Семенов решил завершить карьеру в возрасте 35 лет. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Наверное, уже не выйду на поле. Официально завершил? Наверное, да. С Первой лигой были разговоры, но туда не поехал. Хочется уже дома побыть, я уже десять лет не был дома», — сказал Семенов.

В мае Семенов покинул грозненский «Ахмат», где провел 11 последних сезонов. Ранее он также выступал за саратовский «Сокол», новотроицкую «Носту», «СКА-Хабаровск» и пермский «Амкар».

В сборной России Семенов провел 27 матчей, ездил на чемпионаты мира 2014 и 2018 годов, Евро-2020.

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