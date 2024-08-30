Экс-футболист сборной России решил завершить карьеру в 35 лет
Бывший защитник сборной России по футболу Андрей Семенов решил завершить карьеру в возрасте 35 лет. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
«Наверное, уже не выйду на поле. Официально завершил? Наверное, да. С Первой лигой были разговоры, но туда не поехал. Хочется уже дома побыть, я уже десять лет не был дома», — сказал Семенов.
В мае Семенов покинул грозненский «Ахмат», где провел 11 последних сезонов. Ранее он также выступал за саратовский «Сокол», новотроицкую «Носту», «СКА-Хабаровск» и пермский «Амкар».
В сборной России Семенов провел 27 матчей, ездил на чемпионаты мира 2014 и 2018 годов, Евро-2020.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят