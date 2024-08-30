 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Стали известны результаты жеребьевки Лиги конференций

«Челси» в том числе достались в соперники клубы из Казахстана и Армении
Трофей Лиги конференций
Трофей Лиги конференций (Фото: Maurizio Borsari / AFLO / Global Look Press)

УЕФА провел в Монако жеребьевку общего этапа Лиги конференций, которая в этом сезоне пройдет в обновленном формате с участием 36 команд.

Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе: они проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях.

Английский «Челси», самый титулованный из участвующих в Лиге конференций клубов, сыграет с бельгийским «Гентом», немецким «Хайденхаймом», казахстанской «Астаной», ирландским «Шемрок Роверс», греческим «Панатинаикосом» и армянским «Ноа».

Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

Финал Лиги конференций пройдет 28 мая 2025 года на стадионе «Вроцлав» в Польше.

Лига конференций проводится четвертый раз в истории и является третьим по значимости клубным турниром в Европе. В прошлом сезоне трофей завоевал греческий «Олимпиакос».

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига конференций
Материалы по теме
Стали известны результаты жеребьевки Лиги Европы
Спорт
Стали известны результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
ГТЛК поставит 41 поезд для ВСМ Москва — Санкт-ПетербургБизнес, 17:16
Мосбиржа назвала последний день торгов акциями SolidcoreИнвестиции, 17:14
Петер Сийярто показал вид из офиса «Газпрома»Политика, 17:14
В Одессе работники военкомата подрались с призывникамиПолитика, 17:11
Стали известны результаты жеребьевки Лиги конференцийСпорт, 17:04
Минюст признал иноагентом Галину Тимченко⁠Политика, 17:04
Судья Верховного суда Татарстана объяснил гражданство США у детейПолитика, 16:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Харьковской ВГА заявили о тяжелых боях на купянском участке фронтаПолитика, 16:46
«Королева марафонов» признала вину и решила продать квартируОбщество, 16:43
Новые учебники истории для школьников утвердят к декабрюОбщество, 16:36
Спортивного директора клуба РПЛ отстранили от футбола на годСпорт, 16:33
В Рособрнадзоре отказались от идеи круглогодичной пересдачи ЕГЭОбщество, 16:30
Командующий ВВС Украины обвинил депутата Рады в дискредитации из-за F-16Политика, 16:28
Последствия обрушившегося на Японию тайфуна «Шаньшань». ФотогалереяОбщество, 16:26 