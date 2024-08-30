Стали известны результаты жеребьевки Лиги конференций

«Челси» в том числе достались в соперники клубы из Казахстана и Армении

Трофей Лиги конференций (Фото: Maurizio Borsari / AFLO / Global Look Press)

УЕФА провел в Монако жеребьевку общего этапа Лиги конференций, которая в этом сезоне пройдет в обновленном формате с участием 36 команд.

Все 36 клубов будут выступать в одной группе по швейцарской системе: они проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях.

Английский «Челси», самый титулованный из участвующих в Лиге конференций клубов, сыграет с бельгийским «Гентом», немецким «Хайденхаймом», казахстанской «Астаной», ирландским «Шемрок Роверс», греческим «Панатинаикосом» и армянским «Ноа».

Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

Финал Лиги конференций пройдет 28 мая 2025 года на стадионе «Вроцлав» в Польше.

Лига конференций проводится четвертый раз в истории и является третьим по значимости клубным турниром в Европе. В прошлом сезоне трофей завоевал греческий «Олимпиакос».