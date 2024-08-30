Экс-футболиста «Локомотива» Александра Алиева объявили в розыск

Экс-футболист, который ранее призвал убивать мирных жителей Курской области, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Александр Алиев, 2010 год (Фото: "Спорт-Экспресс" / ТАСС)

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева, он объявлен в розыск. Об этом сообщается в телеграм-канале СК Москвы.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Отмечается, что следователями столичного СК Алиев объявлен в розыск.

Ранее Алиев выложил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) видео, в котором призвал убивать мирное население в Курской области.

В этом видео 39-летний Алиев обратился к украинским военным с призывом убивать «эту нечисть».

Алиев родился в Хабаровске и до 12 лет жил в России, его мать родом из Курска.

В России Алиев играл за «Локомотив» (2010) и махачкалинский «Анжи» (2014–2015), в 2010-м стал лучшим игроком чемпионата России по системе «гол+пас» — 14+6.

В составе киевского «Динамо» Алиев стал двукратным чемпионом Украины, выиграл Кубок и три Суперкубка страны. В сборной Украины полузащитник провел 28 матчей и забил шесть голов.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, когда в регион вторглись украинские войска.