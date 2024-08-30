 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Экс-футболиста «Локомотива» Александра Алиева объявили в розыск

Экс-футболист, который ранее призвал убивать мирных жителей Курской области, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
Александр Алиев, 2010 год
Александр Алиев, 2010 год (Фото: "Спорт-Экспресс" / ТАСС)

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева, он объявлен в розыск. Об этом сообщается в телеграм-канале СК Москвы.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Отмечается, что следователями столичного СК Алиев объявлен в розыск.

Ранее Алиев выложил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) видео, в котором призвал убивать мирное население в Курской области.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

В этом видео 39-летний Алиев обратился к украинским военным с призывом убивать «эту нечисть».

Алиев родился в Хабаровске и до 12 лет жил в России, его мать родом из Курска.

В России Алиев играл за «Локомотив» (2010) и махачкалинский «Анжи» (2014–2015), в 2010-м стал лучшим игроком чемпионата России по системе «гол+пас» — 14+6.

В составе киевского «Динамо» Алиев стал двукратным чемпионом Украины, выиграл Кубок и три Суперкубка страны. В сборной Украины полузащитник провел 28 матчей и забил шесть голов.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, когда в регион вторглись украинские войска.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Следственный комитет уголовное дело Александр Алиев
Материалы по теме
Экс-футболист «Локомотива» призвал ВСУ убивать жителей Курской области
Спорт
В Курской области два раза за десять минут объявили ракетную опасность
Политика
Боррель заявил о поддержке многими странами ЕС атаки на Курскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Уголовные дела против генералов Минобороны. ИнфографикаПолитика, 14:11
Проезд на «красной»: как развивается Сокольническая линия метроГород, 14:11
США подключились к расследованию крушения F-16 на УкраинеПолитика, 14:10
Если сердце разбито: три упражнения для исцеления — от эксперта по травмеPro, 14:09
Bloomberg узнал, что Зеленский предложил провести саммит мира в ИндииПолитика, 14:08
Гладков сообщил о двух раненных при атаке БПЛА в селе НовоеПолитика, 14:06
РФС договорился с УЕФА о проведении матчей Кубка в одно время с ЛЧСпорт, 14:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
У главы РЖД появится новый заместительБизнес, 13:54
Индекс Мосбиржи растерял весь прирост начала неделиИнвестиции, 13:53
РФС назвал ошибкой неназначенный пенальти в матче «Динамо» — «Краснодар»Спорт, 13:51
Биткоин показал себя хуже других активов в августе. С чем это связаноКрипто, 13:51
Садовничий назвал проходной балл для поступления на бюджет в МГУОбщество, 13:50
Jaecoo вывел на тесты новый кроссовер J5. Фото и подробностиАвто, 13:50
Зарплаты в банках — больше не аргумент: как привлекать зумеров в финтехPro, 13:45