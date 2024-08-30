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Впервые в истории на матче РПЛ будет работать переводчик жестового языка

Маргарита Старцева переведет интервью с футболистами «Пари НН» и «Зенита» перед, в перерыве и после финального свистка матча седьмого тура, который пройдет 31 августа
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Впервые в истории на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) будет работать переводчик русского жестового языка, сообщается в телеграм-канале «Пари НН».

Это произойдет на игре седьмого тура против «Зенита».

«Маргарита Старцева переведет интервью перед матчем, в перерыве и после финального свистка. За переводом можно будет следить в эфире канала «Матч Премьер» во время трансляции игры», — говорится в сообщении.

Встреча «Пари НН» — «Зенит» состоится 31 августа. Начало — в 17:30 мск.

После шести туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате РПЛ, «Пари НН» расположился на 10-й строчке.

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