Экс-голкипер «Зенита» и сборной России перешел в клуб Первой лиги
Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Станислав Крицюк перешел в «Тюмень». Об этом сообщается на сайте клуба из Первой лиги.
Срок соглашения с 33-летним футболистом не уточняется.
Его последней командой был португальский «Жил Висенте» (2022–2024).
Крицюк также ранее играл за тольяттинскую «Академию», португальские «Брагу», «Риу Аве» и «Белененсеш», «Краснодар» и «Зенит». Провел два матча в сборной России в 2016 году.
В составе «Зенита» Крицюк стал чемпионом России (2021/22), с «Брагой» выиграл Кубок португальской лиги (2012/13).
«Тюмень» в нынешнем сезоне после семи туров в Первой лиге занимает 16-е место (в зоне вылета), набрав пять очков.
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