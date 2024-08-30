Экс-голкипер «Зенита» и сборной России перешел в «Тюмень» из Первой лиги

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России перешел в клуб Первой лиги

Станислав Крицюк, который последние два сезона провел в португальском клубе «Жил Висенте», продолжит карьеру в «Тюмени»

Фото: fc-tyumen.ru

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Станислав Крицюк перешел в «Тюмень». Об этом сообщается на сайте клуба из Первой лиги.

Срок соглашения с 33-летним футболистом не уточняется.

Его последней командой был португальский «Жил Висенте» (2022–2024).

Крицюк также ранее играл за тольяттинскую «Академию», португальские «Брагу», «Риу Аве» и «Белененсеш», «Краснодар» и «Зенит». Провел два матча в сборной России в 2016 году.

В составе «Зенита» Крицюк стал чемпионом России (2021/22), с «Брагой» выиграл Кубок португальской лиги (2012/13).

«Тюмень» в нынешнем сезоне после семи туров в Первой лиге занимает 16-е место (в зоне вылета), набрав пять очков.