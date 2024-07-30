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«Зенит» начал защиту титула в Кубке России с разгрома «Факела»

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0
Фото: телеграм-канал ФК «Факел»
Фото: телеграм-канал ФК «Факел»

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли дома воронежский «Факел» со счетом 3:0 в матче первого тура группового турнира Кубка России.

Отличились Александр Ерохин (25-я минута) и Вильсон Изидор (84), также автогол на счету защитника «Факела» Василия Черова (70).

На 89-й минуте красную карточку за фол последней надежды получил полузащитник «Факела» Абдула Багамаев.

В группе D также выступают казанский «Рубин» и тольяттинский «Акрон». Казанцы очный матч выиграли со счетом 4:0.

В следующем туре «Зенит» 14 августа в гостях сыграет с «Рубином», «Факел» днем позже примет «Акрон».

В прошлом сезоне Кубок России завоевал «Зенит», обыгравший в суперфинале калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Кубок России по футболу ФК Зенит ФК Факел
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