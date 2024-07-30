«Зенит» начал защиту титула в Кубке России с разгрома «Факела»
Футболисты петербургского «Зенита» обыграли дома воронежский «Факел» со счетом 3:0 в матче первого тура группового турнира Кубка России.
Отличились Александр Ерохин (25-я минута) и Вильсон Изидор (84), также автогол на счету защитника «Факела» Василия Черова (70).
На 89-й минуте красную карточку за фол последней надежды получил полузащитник «Факела» Абдула Багамаев.
В группе D также выступают казанский «Рубин» и тольяттинский «Акрон». Казанцы очный матч выиграли со счетом 4:0.
В следующем туре «Зенит» 14 августа в гостях сыграет с «Рубином», «Факел» днем позже примет «Акрон».
В прошлом сезоне Кубок России завоевал «Зенит», обыгравший в суперфинале калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.
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