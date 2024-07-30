«Локомотив» обыграл клуб Карпина в Кубке России

Гол 19-летнего Ракова принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» в Кубке России

Единственный гол в матче первого тура группового этапа забил 19-летний форвард Вадим Раков

Фото: телеграм-канал ФК «Локомотив»

Футболисты московского «Локомотива» дома обыграли «Ростов» со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа Кубка России.

Единственный гол забил Вадим Раков на 78-й минуте.

Для 19-летнего форварда это дебютный гол в основной команде «Локомотива».

В группе В также выступают подмосковные «Химки» и «Оренбург», которые свой матч проведут 31 июля.

В следующем туре «Локомотив» 13 августа в гостях сыграет с «Оренбургом», подопечные Валерия Карпина в тот же день примут «Химки».

В группе D казанский «Рубин» дома разгромил тольяттинский «Акрон» со счетом 4:0.

В прошлом сезоне Кубок России завоевал петербургский «Зенит», обыгравший в суперфинале калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.