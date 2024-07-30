«Локомотив» обыграл клуб Карпина в Кубке России
Футболисты московского «Локомотива» дома обыграли «Ростов» со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа Кубка России.
Единственный гол забил Вадим Раков на 78-й минуте.
Для 19-летнего форварда это дебютный гол в основной команде «Локомотива».
В группе В также выступают подмосковные «Химки» и «Оренбург», которые свой матч проведут 31 июля.
В следующем туре «Локомотив» 13 августа в гостях сыграет с «Оренбургом», подопечные Валерия Карпина в тот же день примут «Химки».
В группе D казанский «Рубин» дома разгромил тольяттинский «Акрон» со счетом 4:0.
В прошлом сезоне Кубок России завоевал петербургский «Зенит», обыгравший в суперфинале калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.
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