 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Локомотив» обыграл клуб Карпина в Кубке России

Гол 19-летнего Ракова принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» в Кубке России
Единственный гол в матче первого тура группового этапа забил 19-летний форвард Вадим Раков
Фото: телеграм-канал ФК «Локомотив»
Фото: телеграм-канал ФК «Локомотив»

Футболисты московского «Локомотива» дома обыграли «Ростов» со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа Кубка России.

Единственный гол забил Вадим Раков на 78-й минуте.

Для 19-летнего форварда это дебютный гол в основной команде «Локомотива».

В группе В также выступают подмосковные «Химки» и «Оренбург», которые свой матч проведут 31 июля.

В следующем туре «Локомотив» 13 августа в гостях сыграет с «Оренбургом», подопечные Валерия Карпина в тот же день примут «Химки».

В группе D казанский «Рубин» дома разгромил тольяттинский «Акрон» со счетом 4:0.

В прошлом сезоне Кубок России завоевал петербургский «Зенит», обыгравший в суперфинале калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Россияне стали больше думать о здоровом питании

Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Читайте официальный канал РБК
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Локомотив Москва ФК Ростов Кубок России по футболу
Материалы по теме
Учитель физкультуры забил первый гол сезона в Кубке России по футболу
Спорт
2DROTS победил профессиональный клуб в первом раунде Кубка России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 93,29 (-0,84) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 86,33 (-0,23) Инвестиции, 18:03
Женщина нашла ядовитого паука в покупной клубнике в МосквеОбщество, 21:50
Пятое золото Байлз. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 21:50
Американские гимнастки выиграли золото Олимпиады в командном турниреСпорт, 21:45
Как Ким Чен Ын готовит передачу власти дочериПолитика, 21:43
МИД оценил законность израильского удара по столице ЛиванаПолитика, 21:41
Бакальчук подтвердила подачу заявления на развод через судБизнес, 21:37
На отца боевиков в Дагестане завели новое дело за мошенничество с грантомОбщество, 21:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эрдоган рассказал, почему не принял приглашение Макрона на ОлимпиадуПолитика, 21:29
В Керчи и окрестных селах восстановили подачу электричестваОбщество, 21:27
В германском Ратцебурге обрушилась крыша супермаркетаОбщество, 21:13
Минтранс пересмотрит принципы пополнения дорожного фондаБизнес, 21:11
Рекордсмен мира по прыжкам с шестом отказался жить в Олимпийской деревнеСпорт, 21:09
Татьяна Бакальчук подала иск о разводеОбщество, 21:06
Человеческая поддержка и новые ИТ-решения: как экономить на командировкахРБК и Millennium, 21:05