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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Сборная Сербии завоевала первое золото на Олимпиаде в Париже

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Дамир Микец и Зорана Арунович победили в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте
Зорана Арунович и Дамир Микец
Зорана Арунович и Дамир Микец (Фото: Charles McQuillan / Getty Images)

Сербы Дамир Микец и Зорана Арунович выиграли соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте на Олимпийских играх в Париже.

В финале они победили Юсуфа Дикеча и Севвал Илайду Тархан из Турции со счетом 16:14.

Бронзовые медали достались Сарабджоту Сингху и Ману Бхакер из Индии.

Сборная Сербии завоевала свою первую медаль на нынешних Играх.

Микец на Олимпиаде в Токио выиграл серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Арунович впервые завоевала олимпийскую медаль.

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Иван Витченко Иван Витченко
спортивная стрельба Олимпиада-2024 Сербия
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