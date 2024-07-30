Сборная Сербии завоевала первое золото на Олимпиаде в Париже
Сербы Дамир Микец и Зорана Арунович выиграли соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте на Олимпийских играх в Париже.
В финале они победили Юсуфа Дикеча и Севвал Илайду Тархан из Турции со счетом 16:14.
Бронзовые медали достались Сарабджоту Сингху и Ману Бхакер из Индии.
Сборная Сербии завоевала свою первую медаль на нынешних Играх.
Микец на Олимпиаде в Токио выиграл серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Арунович впервые завоевала олимпийскую медаль.
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