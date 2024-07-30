Сборная Сербии завоевала первое золото на Олимпиаде в Париже

Дамир Микец и Зорана Арунович победили в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте

Зорана Арунович и Дамир Микец (Фото: Charles McQuillan / Getty Images)

Сербы Дамир Микец и Зорана Арунович выиграли соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте на Олимпийских играх в Париже.

В финале они победили Юсуфа Дикеча и Севвал Илайду Тархан из Турции со счетом 16:14.

Бронзовые медали достались Сарабджоту Сингху и Ману Бхакер из Индии.

Сборная Сербии завоевала свою первую медаль на нынешних Играх.

Микец на Олимпиаде в Токио выиграл серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Арунович впервые завоевала олимпийскую медаль.

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