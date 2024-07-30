Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
Олимпийский чемпион 1976 года по академической гребле в составе сборной СССР Владимир Ешинов скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации гребного спорта России.
На Играх в Монреале Ешинов победил в четверке распашной с рулевым.
Также Ешинов является двукратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером мировых первенств, чемпионом и многократным призером чемпионатов Европы.
После завершения карьеры работал тренером, возглавлял учебно-спортивную базу гребли «Динамо», являлся президентом Федерации гребного спорта Санкт-Петербурга и членом президиума Федерации гребного спорта России.
В Санкт-Петербурге ежегодно проводятся гонки на Кубок Ешинова.
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