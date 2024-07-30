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Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов

Умер олимпийский чемпион 1976 года по академической гребле Владимир Ешинов
Ешинову, экс-президенту Федерации гребного спорта Санкт-Петербурга, было 75 лет
Владимир Ешинов
Владимир Ешинов (Фото: Федерация гребного спорта России)

Олимпийский чемпион 1976 года по академической гребле в составе сборной СССР Владимир Ешинов скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации гребного спорта России.

На Играх в Монреале Ешинов победил в четверке распашной с рулевым.

Также Ешинов является двукратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером мировых первенств, чемпионом и многократным призером чемпионатов Европы.

После завершения карьеры работал тренером, возглавлял учебно-спортивную базу гребли «Динамо», являлся президентом Федерации гребного спорта Санкт-Петербурга и членом президиума Федерации гребного спорта России.

В Санкт-Петербурге ежегодно проводятся гонки на Кубок Ешинова.

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Иван Витченко Иван Витченко
гребной спорт академическая гребля
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