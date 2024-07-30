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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Кто из россиян выступит на Олимпиаде 30 июля

Букмекеры назвали фаворитов в матчах Медведева и Андреевой на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Во вторник, 30 июля, на Олимпиаде выступят два россиянина
Российский теннисист Даниил Медведев&nbsp;
Российский теннисист Даниил Медведев  (Фото: Reuters)

В четвертый день Олимпиады, 30 июля, выступят два россиянина. Все представляют теннис.

Одиночный разряд

Даниил Медведев во втором круге сыграет с 28-летним австрийцем Себастианом Офнером.

Медведев, пятый номер рейтинга, является неоспоримым фаворитом. Букмекеры дают на него коэффициент 1,1. Если поставить 1 тыс. рублей, то чистый выигрыш составит 100 руб. Победа же Офнера принесет чистый выигрыш в размере 6 тыс. руб.

Австриец занимает 55-е место и не имеет титулов на турнирах ATP. Всего за карьеру он выиграл 40 матчей, проиграл 50. В нынешнем году победил в 16 играх из 38.

Медведев встречался с Офнером раз — в 2018 году победил в рамках Кубка Дэвиса.

Однако Медведев неудачно играет на парижском корте. Он лишь раз преодолел четвертый раунд на «Ролан Гаррос» и не раз уступал явным аутсайдерам.

Парный разряд

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют во втором круге против австрийской пары Оливия Гадеки / Айла Томлянович. Обе пары не имеют посева. И Олимпиада для них — первый турнир. При этом российская пара является явным фаворитом. Букмекеры дают на ее победу коэффициент 1,6, на успех соперниц - 2,3.

При этом Андреева и Шнайдер в других парах на «Ролан Гаррос» 2024 года дошли до четвертьфинала. Андреева, игравшая с Верой Звонаревой,  снялась после выхода в одиночном разряде в полуфинал, а Шнайдер с американкой Эммой Наварро проиграла итальянской паре Сара Эррани/ Джасмин Паолини, дошедших до финала.

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Теги
Олимпиада-2024 Даниил Медведев Мирра Андреева Диана Шнайдер теннис
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