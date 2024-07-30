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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Япония стала лидером медального зачета Олимпиады после третьего дня

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Олимпиада-2024 в Париже
Японские спортсмены 29 июля завоевали пять медалей на Играх в Париже — две золотые и три бронзовые. По итогам трех соревновательных дней на счету японской сборной шесть золотых медалей, два серебра и четыре бронзы
Фото: Jamie Squire / Getty Images
Фото: Jamie Squire / Getty Images

Сборная Японии вышла в лидеры медального зачета Олимпиады в Париже после третьего соревновательного дня.

Японские спортсмены 29 июля завоевали две золотые медали и три бронзовые. Победили скейтбордист Юто Хоригоме («стрит»), а также японская сборная по спортивной гимнастике в командном многоборье. Третьи места заняли дзюдоисты Харука Фунакубо и Соити Хасимото, а также сборная Японии в командном троеборье по конному спорту.

По итогам трех соревновательных дней на счету японской сборной 12 медалей — шесть золотых, два серебра и четыре бронзы.

На втором месте команда Франции, которая за три дня завоевала пять золотых медалей, восемь серебряных и три бронзовые. На третьем месте команда Китая с пятью золотыми, пятью серебряными и двумя бронзовыми наградами.

Из российских спортсменов в третий день Олимпиады теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг турнира, победив аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, который занимает 36-е место в мировом рейтинге. Россиянин встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Среди женщин в одиночном разряде Диана Шнайдер не смогла пробиться в третий круг, проиграв китаянке Ван Сиюй (54-я ракетка мира).

Также в парном разряде Екатерина Александрова и Елена Веснина проиграли чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой, а в миксте Даниил Медведев и Мирра Андреева уступили итальянской паре Саре Эррани и Андреа Вавассори.

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