Путин подсказал юным футболистам, как лучше качать пресс
Президент России Владимир Путин во время общения по видеосвязи с директором Новоалексеевской школы № 2 в Херсонской области Ильмием Челебиевым обратил внимание на тренировку футболистов и дал совет занимавшимся рядом юным спортсменам, как правильно качать пресс.
«Я вижу, что они делают — пресс подкачивают. Ручки-то лучше бы за голову закладывать, а не просто так приподниматься. Вы им подскажите, пожалуйста», — сказал Путин.
После этого он отметил, что спортсмен его слова «как будто услышал — исправился».
В понедельник Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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