Путин подсказал юным футболистам, как лучше качать пресс

Президент России попросил директора школы в Херсонской области передать спортсменам совет держать руки за головой во время упражнения

Владимир Путин (Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press)

Президент России Владимир Путин во время общения по видеосвязи с директором Новоалексеевской школы № 2 в Херсонской области Ильмием Челебиевым обратил внимание на тренировку футболистов и дал совет занимавшимся рядом юным спортсменам, как правильно качать пресс.

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«Я вижу, что они делают — пресс подкачивают. Ручки-то лучше бы за голову закладывать, а не просто так приподниматься. Вы им подскажите, пожалуйста», — сказал Путин.

После этого он отметил, что спортсмен его слова «как будто услышал — исправился».

В понедельник Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.