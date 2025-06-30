«Спартак» объявил о переходе одного из лидеров «Куньлуня» Локхарта

«Спартак» объявил о переходе одного из лидеров «Куньлуня»

Форвард сборной Китая Локхарт, для которого прошлый сезон стал лучшим в КХЛ, подписал двухлетний контракт со «Спартаком»

Лукас Локхарт (в центре) (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Нападающий Лукас Локхарт, с 2017 года выступавший за китайский «Куньлунь», перешел в «Спартак» и подписал двухлетний контракт, сообщила пресс-служба московского клуба КХЛ.

Прошлый сезон стал для Локхарта лучшим в КХЛ — он забросил 16 шайб и сделал 17 передач в 67 матчах, став третьим бомбардиром и вторым снайпером команды.

«За два последних сезона Лукас четырежды поражал ворота «красно-белых», — отметили в пресс-службе «Спартака».

«Спартак» в прошлом сезоне занял третье место в Западной конференции КХЛ, а в плей-офф проиграл «Салавату Юлаеву» во втором раунде.

Базирующийся в Мытищах «Куньлунь» занял девятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф.

Локхарт родился и вырос в Канаде, играл в CHL, а в 2017-м вместе с рядом игроков «Куньлуня» принял китайское гражданство. Он выступал за сборную Китая на Олимпиаде-2022 и чемпионатах мира в первом-втором дивизионах.