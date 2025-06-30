ЦСКА объявил об уходе двух вратарей
Вратари Владимир Шайхутдинов и Данила Боков покинули состав ЦСКА, сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.
21-летний Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу», за которую играл в аренде с прошлого года и которой помог выйти в Первую лигу.
У Бокова закончился контракт, в прошлом сезоне он не играл.
В основном составе ЦСКА есть вратари Игорь Акинфеев и Владислав Тороп.
ЦСКА в прошлом сезоне стал третьим в РПЛ и выиграл Кубок России.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Politico: ЕС, скорее всего, утвердит 18-й пакет санкций против России после 1 июля
«Мечел» раскрыл детали антикризисной программы на фоне проблем угольщиков
Россияне назвали идеальное количество детей в семье
Новый глава МИД Германии прибыл в Киев
«Дочка» МТС создала систему распознавания драк и оружия c помощью ИИ
Владелец «Коломенского» назвал главный риск регулирования цен на хлеб
Reuters рассказал о пропаже в Иране 400 кг обогащенного урана
Банкиры предупредили о переломном моменте для мировой экономики
Протоиерей Ткачев посоветовал женщинам умерить амбиции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов