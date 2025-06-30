ЦСКА объявил об уходе вратарей Бокова и Шайхутдинова

ЦСКА объявил об уходе двух вратарей

Владимир Шайхутдинов ушел в ульяновскую «Волгу», у Данилы Бокова закончился контракт

Владимир Шайхутдинов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вратари Владимир Шайхутдинов и Данила Боков покинули состав ЦСКА, сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.

21-летний Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу», за которую играл в аренде с прошлого года и которой помог выйти в Первую лигу.

У Бокова закончился контракт, в прошлом сезоне он не играл.

В основном составе ЦСКА есть вратари Игорь Акинфеев и Владислав Тороп.

ЦСКА в прошлом сезоне стал третьим в РПЛ и выиграл Кубок России.