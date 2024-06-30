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Евро-2024 ,  
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Грузия завершила вничью первый тайм матча 1/8 финала Евро с Испанией

Сборная Испании повторила рекорд команды России по ударам в первом тайме на Евро
Сюжет
Евро-2024
Счет в матче пока 1:1
Фото: Dan Mullan / Getty Images
Фото: Dan Mullan / Getty Images

Сборная Грузии завершила вничью со счетом 1:1 первый тайм матча 1/8 финала Евро-2024 против команды Испании. Встреча проходит в Кёльне.

На 18-й минуте автогол забил испанский защитник Робен Ле Норман. Для Испании это был первый пропущенный мяч на турнире.

Сравнять счет они смогли на 39-й минуте. Отличился Родри.

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Испанцы в первом тайме пробили по воротам Грузии 17 раз, повторив рекорд Евро, сообщает Opta. Сборная России против Швеции на Евро-2008 также пробила 17 раз в первом тайме.

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