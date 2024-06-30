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В MLS забили курьезный победный гол на 97-й минуте

Нападающий «Атланты» Джамал Тьяре забил гол, выскочив из-за спины голкипера «Торонто», когда тот собирался выбить мяч в поле после углового
Джамал Тьяре
Джамал Тьяре (Фото: Niyi Fote / Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Атланта Юнайтед» забила курьезный победный гол в концовке домашнего матча регулярного чемпионата MLS против «Торонто».

В компенсированное ко второму тайму время при счете 1:1 после углового у ворот «Торонто» мяч оказался в руках голкипера Луки Гаврана. Форвард хозяев Джамал Тьяре остался у ворот, чтобы попить воды, а вратарь его не заметил у себя за спиной. Гавран положил мяч на землю, чтобы выбить его в поле, но Тьяре оббежал голкипера, обвел его и забил гол.

Встреча в итоге завершилась со счетом 2:1.

«Атланта» занимает девятое место в Восточной конференции MLS, набрав 24 очка в 20 матчах. «Торонто» с 24 очками в 21 игре расположился на восьмой строчке.

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