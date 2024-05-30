Россиянка Самсонова впервые в карьере вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Россиянка из топ-20 впервые в карьере вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Следующей соперницей Самсоновой станет победительница матча Кристина Букша (Испания) — Элизабетт Коччаретто (Италия). Обе теннисистки не имеют посева

Людмила Самсонова (Фото: Global Look Press)

Россиянка Людмила Самсонова обыграла американку Аманду Анисимову 6:2, 6:1 во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

Самсонова посеяна под 17-м номером, Анисимова выступала без посева. 25-летняя россиянка впервые в карьере вышла в третий раунд «Ролан Гаррос».

Ее следующей соперницей станет победительница матча Кристина Букша (Испания) — Элизабетт Коччаретто (Италия). Обе теннисистки не имеют посева.

Самсонова занимает 17-е место в рейтинге WTA. На ее счету четыре титула в одиночном разряде. Максимальное достижение на турнирах «Большого шлема» — четвертый раунд (Уимблдон-2021, US Open-2022).

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является полька Ига Свёнтек. Общий призовой фонд турнира составляет €53,47 млн.