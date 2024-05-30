Россиянка из топ-20 впервые в карьере вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Россиянка Людмила Самсонова обыграла американку Аманду Анисимову 6:2, 6:1 во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
Самсонова посеяна под 17-м номером, Анисимова выступала без посева. 25-летняя россиянка впервые в карьере вышла в третий раунд «Ролан Гаррос».
Ее следующей соперницей станет победительница матча Кристина Букша (Испания) — Элизабетт Коччаретто (Италия). Обе теннисистки не имеют посева.
Самсонова занимает 17-е место в рейтинге WTA. На ее счету четыре титула в одиночном разряде. Максимальное достижение на турнирах «Большого шлема» — четвертый раунд (Уимблдон-2021, US Open-2022).
Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является полька Ига Свёнтек. Общий призовой фонд турнира составляет €53,47 млн.
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