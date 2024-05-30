Овечкин рассказал, в какие моменты хотел закончить с хоккеем
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что во время предсезонной подготовки ему нередко хотелось завершить карьеру хоккеиста. Об этом он рассказал в ходе прямой трансляции на YouTube-канале «Это хоккей, брат».
«Ненавижу подготовительный сезон. Мне прямо хочется закончить с хоккеем. Я просто не люблю тренироваться перед сезоном. Это самое тяжелое», — признался форвард.
«Представляете, после отпуска приехал, загар у тебя, все хорошо, счастливый. Звонит твой тренер и говорит: «Ну что, Саш, завтра начинаем подготовку». Едешь на тренировку, отдыхаешь, потом еще одна тренировка. Я это ненавижу, терпеть не могу», — добавил он.
Овечкин является лучшим снайпером НХЛ в ХХI веке и занимает второе место по голам за всю историю лиги. На данный момент лучшим снайпером в истории является Уэйн Гретцки (894). Овечкин находится в 41 шайбе от канадца.
В прошедшем регулярном чемпионате 38-летний россиянин забросил 31 шайбу и отдал 34 передачи в 79 матчах. Меньше шайб он забрасывал только в укороченный из-за пандемии сезон 2020/21.
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