Овечкин рассказал, в какие моменты хотел закончить с хоккеем

Овечкин признался, что ненавидит тренироваться после отпуска

Александр Овечкин (Фото: Global Look Press)

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что во время предсезонной подготовки ему нередко хотелось завершить карьеру хоккеиста. Об этом он рассказал в ходе прямой трансляции на YouTube-канале «Это хоккей, брат».

«Ненавижу подготовительный сезон. Мне прямо хочется закончить с хоккеем. Я просто не люблю тренироваться перед сезоном. Это самое тяжелое», — признался форвард.

«Представляете, после отпуска приехал, загар у тебя, все хорошо, счастливый. Звонит твой тренер и говорит: «Ну что, Саш, завтра начинаем подготовку». Едешь на тренировку, отдыхаешь, потом еще одна тренировка. Я это ненавижу, терпеть не могу», — добавил он.

Овечкин является лучшим снайпером НХЛ в ХХI веке и занимает второе место по голам за всю историю лиги. На данный момент лучшим снайпером в истории является Уэйн Гретцки (894). Овечкин находится в 41 шайбе от канадца.

В прошедшем регулярном чемпионате 38-летний россиянин забросил 31 шайбу и отдал 34 передачи в 79 матчах. Меньше шайб он забрасывал только в укороченный из-за пандемии сезон 2020/21.