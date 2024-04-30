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Гол россиянина с нулевого угла помог «Далласу» победить в плей-офф НХЛ

Шайба Дадонова с нулевого угла помогла «Далласу» выиграть матч в плей-офф НХЛ
«Даллас» победил «Вегас» со счетом 4:2 и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ. Евгений Дадонов забросил первую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли
Евгений Дадонов (№63)
Евгений Дадонов (№63) (Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters)

«Даллас Старз» в гостях обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Евгений Дадонов (18-я минута), Уайатт Джонстон (30), Тай Делландреа (39) и Роопе Хинц (59). У проигравших отличились Майкл Амадио (15) и Джек Айкел (24).

Дадонов отличился броском с нулевого угла. Для 35-летнего форварда это первая шайба в нынешнем плей-офф.

Счет в серии до четырех победил стал 2–2. Пятая игра состоится в «Далласе» в ночь на 2 мая.

«Даллас» в «регулярке» занял первое место в Западной конференции, «Вегас», действующий обладатель Кубка Стэнли, был восьмым.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Даллас Старз Вегас Голден Найтс Евгений Дадонов
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