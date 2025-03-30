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«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка Англии

В полуфиналах «Манчестер Сити» сыграет с «Ноттингем Форест», «Астон Вилла» — с «Кристал Пэлас»
Игроки &laquo;Манчестер Сити&raquo;
Игроки «Манчестер Сити» (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Футболисты «Манчестер Сити» в гостях обыграли «Борнмут» со счетом 2:1 в матче 1/4 финала Кубка Англии.

В составе победителей голы забили Эрлинг Холанд (49-я минута) и Омар Мармуш (63). У проигравших отличился Эванилсон (21).

На 14-й минуте Холанд не реализовал пенальти.

В полуфинале соперником «Манчестер Сити» будет «Ноттингем Форест». Во втором полуфинале сыграют «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас».

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» проиграл в финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» (1:2).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Кубок Англии по футболу Манчестер Сити
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