«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка Англии
Футболисты «Манчестер Сити» в гостях обыграли «Борнмут» со счетом 2:1 в матче 1/4 финала Кубка Англии.
В составе победителей голы забили Эрлинг Холанд (49-я минута) и Омар Мармуш (63). У проигравших отличился Эванилсон (21).
На 14-й минуте Холанд не реализовал пенальти.
В полуфинале соперником «Манчестер Сити» будет «Ноттингем Форест». Во втором полуфинале сыграют «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас».
В прошлом сезоне «Манчестер Сити» проиграл в финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» (1:2).
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