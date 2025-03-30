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ЦСКА сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо»

«Армейцы» победили дома со счетом 4:1. Дубль сделал Егор Афанасьев
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московский ЦСКА дома обыграл минское «Динамо» со счетом 4:1 в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Егор Афанасьев (22-я и 53-я минуты), Руслан Исхаков (43) и Иван Дроздов (54). У проигравших отличился Крис Тирни (2).

На 39-й минуте Тирни не реализовал буллит.

Счет в серии до четырех побед стал 2–1 в пользу «Динамо». Следующий матч пройдет 1 апреля в Москве.

В регулярном чемпионате ЦСКА занял пятое место в Западной конференции, «Динамо» — четвертое.

ЦСКА и «Динамо» впервые встречаются друг с другом в плей-офф КХЛ. В очных встречах в нынешнем сезоне минчане выиграли все четыре матча в «регулярке».

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