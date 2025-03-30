 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Два биатлониста чуть не подрались после гонки на чемпионате России. Видео

Биатлонисты Тулатин и Сидоров чуть не подрались после гонки на чемпионате России
Российский биатлонист Евгений Сидоров и белорус Иван Тулатин начали толкать друг друг после масс-старта, но их разняли. Конфликт возник из-за того, что в конце дистанции Сидоров наехал на лыжу Тулатину, а тот сломал ему палку
Иван Тулатин
Иван Тулатин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Белорусский биатлонист Иван Тулатин и россиянин Евгений Сидоров чуть не подрались после финиша в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

После окончания гонки спортсмены стали толкать друг друга — в итоге их разнял соотечественник Тулатина Дмитрий Лазовский.

По словам Тулатина, ему не понравилось, что Сидоров наехал на его лыжи. «Как таковой драки не было. Просто немного повздорили после финиша. Нельзя в контактной борьбе так на лыжи наезжать, особенно так намеренно», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Сидоров заявил, что Тулатин сломал ему палку и «эмоции взяли вверх».

В масс-старте Тулатин занял восьмое место, Сидоров — девятое.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон
Материалы по теме
Белорус выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону
Спорт
Биатлонистка Халили выиграла масс-старт на чемпионате России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
The Economist сообщил о подготовке к выдвижению Зеленского на новый срокПолитика, 17:24
Трамп пригрозил новыми ограничениями против экспорта нефти из РоссииПолитика, 17:19
Как в мире проходит праздник Ураза-байрамОбщество, 17:04
Действующий чемпион КХЛ оказался в шаге от вылета в первом раундеСпорт, 16:55
Умер Ричард Чемберлен, звезда сериала «Сегун»Общество, 16:42
Тренер аутсайдера РПЛ подал в отставку после разгрома от «Краснодара»Спорт, 16:31
WP узнала об идее Европы отправить воздушные и морские силы на УкраинуПолитика, 16:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Два биатлониста чуть не подрались после гонки на чемпионате России. ВидеоСпорт, 16:21
Ураза-байрам в Москве. ВидеоОбщество, 16:07
Омича обвинили в подготовке к убийству бывшего учителя и одноклассниковОбщество, 15:53
«Краснодар» забил пять безответных голов аутсайдеру РПЛСпорт, 15:53
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37
Спасатели с 12 марта эвакуировали 676 жителей СуджиОбщество, 15:25
Первая частная немецкая ракета-носитель Spectrum упала при взлетеТехнологии и медиа, 15:13