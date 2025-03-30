Биатлонисты Тулатин и Сидоров чуть не подрались после гонки на чемпионате России

Два биатлониста чуть не подрались после гонки на чемпионате России. Видео

Российский биатлонист Евгений Сидоров и белорус Иван Тулатин начали толкать друг друг после масс-старта, но их разняли. Конфликт возник из-за того, что в конце дистанции Сидоров наехал на лыжу Тулатину, а тот сломал ему палку

Иван Тулатин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Белорусский биатлонист Иван Тулатин и россиянин Евгений Сидоров чуть не подрались после финиша в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

После окончания гонки спортсмены стали толкать друг друга — в итоге их разнял соотечественник Тулатина Дмитрий Лазовский.

По словам Тулатина, ему не понравилось, что Сидоров наехал на его лыжи. «Как таковой драки не было. Просто немного повздорили после финиша. Нельзя в контактной борьбе так на лыжи наезжать, особенно так намеренно», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Сидоров заявил, что Тулатин сломал ему палку и «эмоции взяли вверх».

В масс-старте Тулатин занял восьмое место, Сидоров — девятое.

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).