«Краснодар» забил пять безответных голов аутсайдеру РПЛ
Футболисты «Краснодара» обыграли воронежский «Факел» со счетом 5:0 в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Никита Кривцов (53-я минута), Эдуард Сперцян (66), Олакунле Олусегун (69, 74) и Данила Козлов (80).
Лучший бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба пропустил игру из-за перебора желтых карточек.
Другой лидер «Краснодара» Сперцян, пропустивший последний месяц из-за травмы, на 63-й минуте вышел на замену и уже через несколько минут забил прямым ударом со штрафного.
«Краснодар» набрал 49 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» и «Зенит» (43 очка) свои матчи 22-го тура проведут позднее 30 марта. «Факел» с 14 очками расположился на 15-й строчке.
В следующем туре «Краснодар» 5 апреля примет тольяттинский «Акрон», «Факел» в тот же день дома сыграет с грозненским «Ахматом».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине
Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео
МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета
Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика
У россиян вырос уровень счастья
Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру
10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов