«Краснодар» забил пять безответных голов аутсайдеру РПЛ

Дубль в матче с «Факелом» сделал Олакунле Олусегун. Также прямым ударом со штрафного забил Эдуард Сперцян, вернувшийся после травмы

Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» обыграли воронежский «Факел» со счетом 5:0 в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Никита Кривцов (53-я минута), Эдуард Сперцян (66), Олакунле Олусегун (69, 74) и Данила Козлов (80).

Лучший бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба пропустил игру из-за перебора желтых карточек.

Другой лидер «Краснодара» Сперцян, пропустивший последний месяц из-за травмы, на 63-й минуте вышел на замену и уже через несколько минут забил прямым ударом со штрафного.

«Краснодар» набрал 49 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» и «Зенит» (43 очка) свои матчи 22-го тура проведут позднее 30 марта. «Факел» с 14 очками расположился на 15-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» 5 апреля примет тольяттинский «Акрон», «Факел» в тот же день дома сыграет с грозненским «Ахматом».