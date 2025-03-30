 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Краснодар» забил пять безответных голов аутсайдеру РПЛ

«Краснодар» разгромил аутсайдера РПЛ «Факел» со счетом 5:0
Дубль в матче с «Факелом» сделал Олакунле Олусегун. Также прямым ударом со штрафного забил Эдуард Сперцян, вернувшийся после травмы
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» обыграли воронежский «Факел» со счетом 5:0 в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Никита Кривцов (53-я минута), Эдуард Сперцян (66), Олакунле Олусегун (69, 74) и Данила Козлов (80).

Лучший бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба пропустил игру из-за перебора желтых карточек.

Другой лидер «Краснодара» Сперцян, пропустивший последний месяц из-за травмы, на 63-й минуте вышел на замену и уже через несколько минут забил прямым ударом со штрафного.

«Краснодар» набрал 49 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» и «Зенит» (43 очка) свои матчи 22-го тура проведут позднее 30 марта. «Факел» с 14 очками расположился на 15-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» 5 апреля примет тольяттинский «Акрон», «Факел» в тот же день дома сыграет с грозненским «Ахматом».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар ФК Факел
Материалы по теме
Рейтинг судей РПЛ со следующего сезона станет публичным
Спорт
Станет ли «Спартак» первым. Главные интриги тура РПЛ
Спорт
Футболист «Краснодара» перешел в «Ривер Плейт»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Ураза-байрам в Москве. ВидеоОбщество, 16:07
Омича обвинили в подготовке к убийству бывшего учителя и одноклассниковОбщество, 15:53
«Краснодар» забил пять безответных голов аутсайдеру РПЛСпорт, 15:53
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37
Спасатели с 12 марта эвакуировали 676 жителей СуджиОбщество, 15:25
Первая частная немецкая ракета-носитель Spectrum упала при взлетеТехнологии и медиа, 15:13
Словенец побил державшийся 8 лет рекорд в прыжках на лыжах с трамплинаСпорт, 14:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эрозия культуры: как следование трендам разрушает бренды — Fast CompanyPro, 14:52
Сбой произошел в работе сервисов «Яндекса»Общество, 14:44
В Москве началось прощание с военкором «Первого канала» ПрокофьевойОбщество, 14:42
NI сообщил о застрявших в Польше танках для УкраиныПолитика, 14:40
Китайский клуб КХЛ еще один сезон будет выступать в МытищахСпорт, 14:37
Богомаз заявил об атаке дронов на объект энергетики в Брянской областиПолитика, 14:19
NYT узнала о тайной миссии генералов ВСУ в штабе армии США в ГерманииПолитика, 14:04