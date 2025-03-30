Словенец побил державшийся 8 лет мировой рекорд в прыжках на лыжах с трамплина

Словенец побил державшийся 8 лет рекорд в прыжках на лыжах с трамплина

На соревнованиях в Словении двукратный чемпион мира Домен Превц прыгнул на 254,5 м

Домен Превц (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Словенец Домен Превц установил новый мировой рекорд в прыжках на лыжах с трамплина.

На домашнем этапе Кубка мира в Планице 25-летний спортсмен совершил прыжок на 254,5 м. Превц побил рекорд австрийца Штефана Крафта, установленный в марте 2017 года (253,5 м).

При этом по сумме двух попыток Превц занял на этапе только второе место (475 очков), уступив Анже Ланишеку (482,1). В общем зачете Кубка мира победу одержал австриец Даниэль Чофениг.

Превц является двукратным чемпионом мира 2025 года.

20-летняя Ника Превц, сестра Домена, также является мировой рекордсменкой по дальности прыжка на лыжах с трамплина (236 м), рекорд она установила две недели назад. Их старший брат, 32-летний Петер Превц, олимпийский чемпион Пекина, также в свое время был обладателем мирового рекорда.