Геннадий Орлов впервые с 2020 года прокомментирует матч «Зенита»
Геннадий Орлов будет комментировать матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином». Об этом сообщается в телеграм-канале «Матч Премьер».
Помогать ему будут Михаил Крестинин и Павел Богданов.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 30 марта, начало в 19:30 мск.
Орлову 80 лет, он не работал на футбольных эфирах с 2020 года. «Матч ТВ» тогда убрал Орлова потому, что он «не вписывался в их представления о современном репортаже», рассказывал позднее комментатор «Спорт-Экспрессу». До этого Орлов комментировал подавляющее большинство матчей «Зенита».
«Зенит» сейчас занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.
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