Геннадий Орлов впервые с 2020 года прокомментирует матч «Зенита»

Встреча против казанского «Рубина» пройдет в Санкт-Петербурге 30 марта, начало — 19:30 мск

Геннадий Орлов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Геннадий Орлов будет комментировать матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином». Об этом сообщается в телеграм-канале «Матч Премьер».

Помогать ему будут Михаил Крестинин и Павел Богданов.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 30 марта, начало в 19:30 мск.

Орлову 80 лет, он не работал на футбольных эфирах с 2020 года. «Матч ТВ» тогда убрал Орлова потому, что он «не вписывался в их представления о современном репортаже», рассказывал позднее комментатор «Спорт-Экспрессу». До этого Орлов комментировал подавляющее большинство матчей «Зенита».

«Зенит» сейчас занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.