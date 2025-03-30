Чемпион КХЛ посадил в запас основного голкипера после двух поражений
Магнитогорский «Металлург» объявил состав на третий матч первого раунда плей-офф КХЛ против омского «Авангарда». После двух поражений в команде решили поменять основного голкипера.
Место в воротах вместо Ильи Набокова займет 21-летний Александр Смолин.
«Металлург», действующий обладатель Кубка Гагарина, проиграл «Авангарду» два домашних матча (1:4, 2:3 ОТ). Третья игра пройдет 30 марта в Омске, начало в 14:00 мск.
Набоков в прошлом сезоне был признан самым ценным игроком плей-офф.
Смолин проведет свой второй матч в карьере в розыгрыше Кубка Гагарина. В прошедшем регулярном чемпионате у него было 14 побед в 27 матчах (коэффициент надежности — 2,03; 92,7% отраженных бросков).
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