«Металлург» посадил в запас Илью Набокова после двух поражений в плей-офф КХЛ

Чемпион КХЛ посадил в запас основного голкипера после двух поражений

Самый ценный игрок плей-офф прошлого сезона Илья Набоков уступил место в воротах «Металлурга» в третьем матче первого раунда плей-офф с «Авангардом» 21-летнему Александру Смолину

Александр Смолин (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Магнитогорский «Металлург» объявил состав на третий матч первого раунда плей-офф КХЛ против омского «Авангарда». После двух поражений в команде решили поменять основного голкипера.

Место в воротах вместо Ильи Набокова займет 21-летний Александр Смолин.

«Металлург», действующий обладатель Кубка Гагарина, проиграл «Авангарду» два домашних матча (1:4, 2:3 ОТ). Третья игра пройдет 30 марта в Омске, начало в 14:00 мск.

Набоков в прошлом сезоне был признан самым ценным игроком плей-офф.

Смолин проведет свой второй матч в карьере в розыгрыше Кубка Гагарина. В прошедшем регулярном чемпионате у него было 14 побед в 27 матчах (коэффициент надежности — 2,03; 92,7% отраженных бросков).