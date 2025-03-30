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Белорус выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

Белорус Смольский выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону
Лучший результат показал Антон Смольский. Так как белорусские спортсмены выступают на турнире вне зачета, золото получит Даниил Серохвостов, который финишировал вторым
Антон Смольский
Антон Смольский (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Белорус Антон Смольский занял первое место в масс-старте на чемпионате России по биатлону, который завершился в Ханты-Мансийске.

Дистанцию 15 км он преодолел за 42 минуты 57 секунд, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.

Вторым стал Даниил Серохвостов (отставание 12,2 секунды; три промаха), третьим — Ильназ Мухамедзянов (+24,3; 2).

Белорусские спортсмены выступают на чемпионате России вне зачета, поэтому золото в спринте получит Серохвостов, серебро — Мухамедзянов, бронзу — Эдуард Латыпов, который показал четвертый результат (+50,3; 2).

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

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Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Даниил Серохвостов
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