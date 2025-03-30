Белорус выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону
Белорус Антон Смольский занял первое место в масс-старте на чемпионате России по биатлону, который завершился в Ханты-Мансийске.
Дистанцию 15 км он преодолел за 42 минуты 57 секунд, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.
Вторым стал Даниил Серохвостов (отставание 12,2 секунды; три промаха), третьим — Ильназ Мухамедзянов (+24,3; 2).
Белорусские спортсмены выступают на чемпионате России вне зачета, поэтому золото в спринте получит Серохвостов, серебро — Мухамедзянов, бронзу — Эдуард Латыпов, который показал четвертый результат (+50,3; 2).
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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