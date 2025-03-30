Белорус Смольский выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

Белорус выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

Лучший результат показал Антон Смольский. Так как белорусские спортсмены выступают на турнире вне зачета, золото получит Даниил Серохвостов, который финишировал вторым

Антон Смольский (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Белорус Антон Смольский занял первое место в масс-старте на чемпионате России по биатлону, который завершился в Ханты-Мансийске.

Дистанцию 15 км он преодолел за 42 минуты 57 секунд, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.

Вторым стал Даниил Серохвостов (отставание 12,2 секунды; три промаха), третьим — Ильназ Мухамедзянов (+24,3; 2).

Белорусские спортсмены выступают на чемпионате России вне зачета, поэтому золото в спринте получит Серохвостов, серебро — Мухамедзянов, бронзу — Эдуард Латыпов, который показал четвертый результат (+50,3; 2).

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).