Ски‑альпинистка Прохорова — о смене гражданства: буду выступать за Россию

Российская ски-альпинистка ответила на сообщения о смене гражданства

Варвара Прохорова заявила, что готовится к Олимпиаде в составе сборной России и не намерена выступать за другую страну

Фото: телеграм-канал Варвары Прохоровой

Российская ски‑альпинистка Варвара Прохорова заявила «Матч ТВ», что не собирается менять спортивное гражданство.

Ранее 30 марта Metaratings сообщил, что Прохорова может начать выступать за Армению.

«Я сейчас готовлюсь к Олимпиаде‑2026 в российской команде и выступать буду за Россию», — сказала Прохорова.

Из зимних олимпийских видов спорта пока только в ски-альпинизме российские спортсмены могут выступать в нейтральном статусе. Прохорова в нынешнем сезоне уже выступила на нескольких этапах Кубка мира.

Ски‑альпинизм дебютирует на Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.