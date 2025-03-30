Российская ски-альпинистка ответила на сообщения о смене гражданства
Российская ски‑альпинистка Варвара Прохорова заявила «Матч ТВ», что не собирается менять спортивное гражданство.
Ранее 30 марта Metaratings сообщил, что Прохорова может начать выступать за Армению.
«Я сейчас готовлюсь к Олимпиаде‑2026 в российской команде и выступать буду за Россию», — сказала Прохорова.
Из зимних олимпийских видов спорта пока только в ски-альпинизме российские спортсмены могут выступать в нейтральном статусе. Прохорова в нынешнем сезоне уже выступила на нескольких этапах Кубка мира.
Ски‑альпинизм дебютирует на Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине
Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео
МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета
Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика
У россиян вырос уровень счастья
Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру
10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов