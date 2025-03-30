Главврач футбольного ЦСКА отказался от включения в медкомитет РФС

Эдуард Безуглов сообщил, что «с большим удивлением обнаружил себя в новом составе медицинского комитета РФС» и участвовать в нем он не собирается

Эдуард Безуглов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил в своем телеграм-канале, что не будет работать в новом составе медицинского комитета РФС.

Исполком РФС 28 марта утвердил состав медкомитета, в котором был Безуглов.

«С большим удивлением обнаружил себя в новом составе медицинского комитета РФС. Никто про это не сообщал и согласия моего не получал. Такая же ситуация еще минимум с тремя «членами» комитета. Участвовать в этом, конечно, не собираюсь», — написал Безуглов.

Также Безуглов пожелал новому составу медкомитета плодотворной и активной работы на благо всего российского футбола.

Безуглов возглавляет медицинский штаб ЦСКА с 2021 года. Ранее он работал в «Локомотиве» и сборной России.