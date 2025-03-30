Главврач футбольного ЦСКА отказался от включения в медкомитет РФС
Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил в своем телеграм-канале, что не будет работать в новом составе медицинского комитета РФС.
Исполком РФС 28 марта утвердил состав медкомитета, в котором был Безуглов.
«С большим удивлением обнаружил себя в новом составе медицинского комитета РФС. Никто про это не сообщал и согласия моего не получал. Такая же ситуация еще минимум с тремя «членами» комитета. Участвовать в этом, конечно, не собираюсь», — написал Безуглов.
Также Безуглов пожелал новому составу медкомитета плодотворной и активной работы на благо всего российского футбола.
Безуглов возглавляет медицинский штаб ЦСКА с 2021 года. Ранее он работал в «Локомотиве» и сборной России.
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